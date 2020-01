Ricci pidió aumento para los docentes

Facebook Twitter

Río Gallegos

La Diputada pidió paritarias urgentes sin techos ni mentiras para que las clases comiencen en marzo sin problemas.

Nadia Ricci pidió al Gobierno Provincial convocar a paritarias libres para los docentes y realizar ofertas serias de incrementos salariales para evitar que el calendario escolar se vea interrumpido.

La Diputada Provincial Nadia Ricci dijo que para garantizar los 180 días de clases y el normal funcionamiento del sistema educativo es imperante que se convoque a paritarias cuanto antes y que no se espere a marzo, cuando comiencen las clases, para sentarse a debatir.

«No podemos esperar a marzo para que el Gobierno se siente con los docentes. Es una deuda que se viene arrastrando y que causó que los chicos perdieran muchos días de clases. El dialogo tiene que comenzar ahora y los incrementos salariales tienen que ser urgentes», destacó.

En este sentido la Diputada comentó que la regularidad del ciclo no sólo depende de una paritaria docente para debatir aumentos salariales sino también de garantizar escuelas en óptimas condiciones para el dictado de las clases.

Por su parte el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, señaló que planifica convocar a las provincias en las próximas semanas para definir una agenda de la paritaria nacional docente; y la presidenta del Concejo Provincial de Educación (CPE), Cecilia Velázquez, garantizó los 180 días de clases para la provincia; situación que no será muy viable si no se resuelve el tema salarial antes del 2 de marzo.

«El Gobierno Provincial cuestionado vuelve a asegurar que tiene voluntad de llegar a un acuerdo pero sigue dilatando la discusión y pateando para adelante temas que no pueden seguir esperando porque sabemos que si no hay una oferta acorde el ciclo lectivo 2020 comenzará en marzo con paros y reclamos», señaló Ricci.

Cabe mencionar que el Gobierno Provincial se comprometió hace pocos días con el Gobierno Nacional a cumplir con los 180 días de clases para es