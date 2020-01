Fiesta de la Cereza 2020: alojamientos

Facebook Twitter

La Edición Nº 31 de la Fiesta Nacional de la Cereza, que se realizará los días 10, 11 y 12 de Enero.

La Subsecretaria de Turismo de Los Antiguos informa a todas las familias que quieran disfrutar de la Edición Nº 31 de la Fiesta Nacional de la Cereza, que se realizará los días 10, 11 y 12 de Enero, teniendo en cuenta que ya no hay disponibilidad en ninguno de los alojamientos de la localidad, la idea es que puedan ir con su carpa y poder pasar un agradable momento durante los 3 días de fiesta. Desde la oficina informaron que cuentan con un listado de alojamientos habilitados con sus respectivos precios y contactos los cuales ya no tienen lugar disponible para estos 3 días, también informaron que este año no se inscribió ningún alojamiento complementario con los cuales contaban para poder facilitar contactos de alquiler por estos 3 días, es por esta razón que tomaron esta medida para que nadie se quede sin poder participa de este gran festejo.

Este evento contará con el Tradicional Desafío de Tropillas (Organizado y Coordinado por el Club Hípico Los Antiguos), la elección de la Embajadora Cultural, Paseo de Artesanos y el Paseo Comercial. En cuanto a la grilla que se dará a conocer en breve, contará con artistas locales, regionales, nacionales e internacionales.



Los artistas confirmados para la fiesta nacional de la cereza 2020

Entre los artistas regionales estarán presentes: 7 Venas, From del Monte, Los Sarkos, David Andrade, I Keu Ken, Los Entrerrianos de Isondú, Duo Aruma, Nahuen, Esteban Salaberry, y todo el humor del Turco Ale Ayame.

Viernes 10

Sergio Galleguillo

Sabado 11

Lucas Sugo

Domingo 12

Juan Fuentes ex Huayra

La Banda al Rojo Vivo