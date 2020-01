La DJ que muestra el país en el mundo

Facebook Twitter

La artista Argentina que representa la música latina en América y el mundo.

Melody Tayhana es una DJ de 31 años que nació en Caleta olivia y que actualmente se encuentra viviendo en México donde crea música electrónica tomando como base los ritmos latinos, y que luego toca en diversas fiestas en todo el mundo.

Tayhana viene de una familia en constante contacto con la música, ya sea porque formaban parte de algún cuerpos de danzas, o porque tocaban algún instrumento. comenzó a estudiar piano alrededor de los 6 años hasta los 8 o 9 años. Luego de terminar el secundario, se enfocó en su carrera de productora de cine en el ENERC y una vez culminada retomó la música iniciando, junto a sus compañeros, el grupo «Hiedrah club de Baile» y tocando en fiestas pequeñas y luego produciendo su propia música.

A partir de una conexión con el «Colectivo NAAFI», la joven DJ tuvo la oportunidad de viajar a México para tocar en una de las fiestas que organizaba el grupo. luego decidió quedarse en el país y continuar su trabajo artístico desde allí, más allá de considerar que no le «gustaba la situación en Argentina en cuanto al trabajo y la económica».

A lo largo de su carrera musical, fue descubriendo la importancia del trabajo que realiza junto a sus compañeros en la difusión de un, «tuvimos que empezar a plantearnos que significabamos».

La fiesta Hiedrah congrega principalmente a personas que integran el colectivo LGBT y Queer, lo que los obligó a entender diversas políticas culturales y hacerse cargo de «hablar un poco de todo, de formar parte de una minoría super importante. Hiedrah nos abrió las puertas para empezar a meternos políticamente y a comprometernos en ese tipo de cosas».

Por otro lado, mediante sus viajes y la conección con otros músicos de diferentes países, Tayhana expresó que «cuando empezamos con Hiedra vimos que había gente intentando hacer lo mismo en Chile, en Brasil, en colombia, gente que también se sentía excluida de otros ambientes y que terminaban haciendo sus fiestas en sus casas o en bares pequeños. Eso nos mostró que del underground nacen un montón de movimientos musicales que están bastante buenos, pero que los inconvenientes también pasan a quienes estan el el primer mundo, que a pesar de estar ubicados en el centro del mundo tienen los mismos problemas que nosotro para trabajar desde el underground».

La DJ se encuentra trabajando en este ambiente hace 5 años. Entre el 2018 y el 2019 tuvo una gran exposición en los medios tocando algunos dentro del mundo underground con Red Bull, como así también medios reconocidos internacionalmente com el New York Times y The Guardian.

Al respecto, expresó que el movimiento en sí está siendo expuesto en diversos ambientes en todo el mundo y que «lo bueno de que haya cada vez más medios interesados en la música electrónica latina hace que de repente podamos llegar a tener las mismas oportunidades que tiene alguien que vive en Nueva York o Londres, que capas le cuesta lo misma o vive de la misma manera pero tiene más oportunidades. Es como democratizar un poco la música y la pista de baile. El discurso».

La fiesta no es un lugar solo de dispersión, sino de también de reflección y que es sumamente necesario, porque la gente necesita divertirse y no reprimir cosas que le pasan durante el dia. Bailar es super necesario y que tiene que ser un derecho para todos, porque es mejor que salgas a bailar y no que despues estes super agresivo con las personas en la calle, pero es también un espacio para hablar este tipo de cosas, por ejemplo cuestiones políticas. Comprometer cada vez más a las personas que van a las fiestas o a la gente en general, es un espacio que puede hacerte pensar, un lugar super valido para comprometerse cada vez más políticamente, porque cada una de nuestras decisiones es política».

Me parece importante revalorizar lo que tenemos y no tanto imitar el sonido que está establecido por el primer mundo.

En el último tiempo Tayhana publicó su primer álbum digital llamado «Tierra del Fuego». Actualmente, Tayhana se encuentra en Argentina en vías de crear un su nuevo material discográfico junto a otros artistas argentinos que forman parte de Hiedrah y que formaron parte de sus inicios en el ambiente. La iniciativa busca mezclar música latina electrónica con imágenes en consonancia con su mensaje político, para lo cual proyecta quedarse uno o dos meses más.

