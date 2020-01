En 2019 la Comisión de Fomento invirtió 109 millones en acción comunal y solo tuvo un déficit fiscal del 0,18 %

Facebook Twitter

Cañadón Seco

Por primera vez en cuatro años, el Balance 2019 de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco no arrojó superávit pero el déficit fue de solo un 0.18 % sobre una inversión de más 109 millones de pesos en obras, acción social, deportes, cultura, salud y servicios generales.

Los detalles de la rendición de cuentas fueron dados a conocer a los vecinos, instituciones y medios de prensa, en un acto que tuvo lugar el lunes en el SUM del barrio Gas del Estado presidido por el jefe comunal Jorge Marcelo Soloaga, quien en su discurso destacó que el leve déficit es virtualmente insignificante si se lo coteja con los avatares de la hecatombe económica causada por el gobierno nacional macrista que afectó a todo el país, pero ello no impidió que la Comisión de Fomento dejara de aportar recursos para el bienestar de la comunidad en su conjunto.

Además, haciendo una mirada retrospectiva, sostuvo que también había que tener en cuenta que en los últimos cuatro años de gestión y bajo el mismo régimen nacional, la sumatoria de los resultados de cuatro años de gestión de Cañadón obtuvo un superávit de alrededor de 10 millones de pesos, evidenciando una gestión completamente exitosa.

Ingresos

En ese mismo contexto resaltó que el 60 % de los ingresos provienen de recursos propios, principalmente del cobro de impuestos y tasas a las empresas petroleras por aplicación de una fuerte política tributaria y de responsabilidad social jurisdiccional, lo que no significa que ello sea una política confiscatoria, en tanto que el restante 40 % corresponde a fondos de coparticipación provincial.

En ese último punto cuestionó con firmeza el perimido régimen provincial de distribución de recursos fiscales hacia todos los municipios y comisiones de fomento que data desde hace más de cuarenta años, literalmente «de una Santa Cruz que ya no existe».

De hecho, asumiendo un rol solidario con otras comunas, reprochó que el Estado provincial se queda con casi el 84% de los ingresos fiscales que percibe y los municipios y comunas tan solo percoben el 14 % mediante la aplicación de una ley que soslaya una distribución equitativa de los fondos que son de todos los santacruceños. «Urge cambiar este sistema para garantizar autonomía institucional, equidad distributiva y federalismo» señaló.

Cuentas claras

Con todo, en Cañadón Seco, donde los vecinos no pagan impuestos, durante 2019 la Comisión de Fomento invirtió con recursos propios $ 4.488.504 en el área de Deportes; $ 5.329.150 en Medio Ambiente y Salubridad; $ 6.100.695 en Cultura; $ 6.701,351 en Acción Social; $ 32.308.598 en Mantenimiento y Servicios y $ 36,676.934 en Obras Publicas, entre otros conceptos, a lo que hay que sumar otros $ 23.698.312 para diferentes emprendimientos, fondos provenientes del programa UNIRSE a través de convenios firmados con Provincia, montos que en su totalidad representan una inversión que osciló en 109 millones de pesos.

En ese cálculo quedó establecida una cifra en «rojo» que osciló en 207 mil pesos (el 0,18 %), cifra que resulta insignificante.

Aún así, Soloaga dejó en claro que de nada sirve e incluso sería deshonroso que haya un superávit «cuando no se cumple con lo pautado y pactado con la gente» ya que es obligación institucional superior satisfacer las necesidades de una comunidad y cumplir con la palabra empeñada, por lo cual ese déficit se convierte en un halago para quienes hoy están al frente de la Comisión de Fomento cuando se da respuestas a la demanda colectiva.

Es más, apuntó, se pudo cumplir con más del 95 % de los compromisos asumidos y la razón por la cual algunos no pudieron concretarse se debió a que eran proyectos que se vieron alterados por cuanto dependían de la cotización del dólar y la escalada de esa moneda hizo que se tornaran imposibles.

Modelo de gestión

En otro pasaje de su discurso de cierre del año dijo que era meritorio que gente de otras localidades de la región patagónica, del resto del país e incluso del extranjero, elogiaran el modelo de gestión institucional de Cañadón Seco que se ve reflejado en su atractiva fisonomía urbanística.

No en vano hubo reconocimientos de medios de prensa santacruceños a la mejor gestión comunal, de la Fundación Papa Francisco con la distinción de Embajador Honorífico e incluso del gobierno de Sevilla (España) que a principios de 2019 lo invitó a participar del II Foro Internacional de gobiernos locales del mundo.

Al respecto sostuvo que ello es el resultado de un gobierno de cogestión, donde los vecinos tienen activa participación y se preocupan por no solo sus propiedades sino por las cosas que atañen a la comunidad en su conjunto.

«Aquí nadie nos regala nada» afirmó, al tiempo que citó un postulado del General Juan Domingo Perón cuando decía que «a esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie», pero aclaró que si bien la gestión de la Comisión de Fomento responde a la ideología justicialista, no hace distinciones partidarias a la hora de gobernar para el bienestar de todos los vecinos.