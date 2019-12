La Tarifaria 2020 no tendrá aumentos y el Presupuesto 2019 fue prorrogado

Facebook Twitter

Caleta Olivia

El lunes y en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó el decreto enviado desde el Ejecutivo municipal por el cual acordó la nueva Ordenanza Tarifaria para el próximo año. A partir de la decisión del intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, y con el objetivo de no perjudicar a los contribuyentes, la misma no presenta aumentos en tasas, impuestos y contribuciones.

En base a la aprobación del proyecto de Tarifaria, el secretario de Hacienda, CPN Martín Guerrero, afirmó que lo que se ratificó fue el trabajo encabezado por la subsecretaria de Recaudación, CPN Carolina Verasay.

«El objetivo del proyecto y de la gestión es no perjudicar al contribuyente para que no se vea aún más afectado. En base a ello, trabajamos mancomunadamente la Tarifaria con todos los sectores del Municipio», expresó Guerrero. «No se modificó el incremento del precio de valor módulo, ni la cantidad vinculada con cualquier capítulo», agregó.

Bonificación

Por su parte, la subsecretaria de Recaudación, Carolina Verasay, aseguró que no habrá ningún tipo de incremento en tasas, impuestos y contribuciones.

Es más, marcó que para aquellos contribuyentes que realicen el pago anual adelantado habrá una bonificación del 30%, con prorroga hasta el 31 de marzo. Asimismo, adelantó que esta bonificación se extenderá hasta el 30 de abril. En ese caso el descuento será del 15%.

Más adelante, explicó que fue eliminado el artículo N°31 de la Tarifaria que hacía mención a la pirotecnia. Esto tiene relación con la aprobación, días atrás, del decreto enviado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante que prohíbe, desde el año 2020, la venta y utilización de los fuegos de artificio.

Al igual que Guerrero, Verasay destacó el trabajo mancomunado con todas las áreas del Municipio y agradeció la colaboración para poder concretar la Tarifaria enviada al Legislativo local.

Presupuesto prorrogado

También, el Honorable Concejo Deliberante, dio aprobación a otro proyecto enviado por el Ejecutivo municipal. La solicitud de prórroga del Presupuesto 2019.

En esta primera parte de la gestión, el Secretario de Hacienda decidió trabajar fuertemente sobre la Tarifaria. Ya aprobada la misma, el equipo encabezado por la subsecretaria Verasay trabajará en el nuevo Presupuesto para el próximo año. Por ello, se pidió una prórroga del actual con el objetivo de presentar el nuevo Presupuesto no más allá de la segunda quincena del mes enero.