Concejo Deliberante concretó sesión extraordinaria para tratar pedido de Terraz

Caleta Olivia

A primera hora de la mañana de del viernes, en instalaciones del Honorable Concejo Deliberante, se celebró la Sesión Extraordinaria N° 145 convocada por el presidente Miguel Troncoso. La misma tenía como único tema en el Orden del día el expediente HCD N° 378/2019 el cual refiere a la solicitud del Concejal Gerardo Terraz sobre su pedido de licencia extraordinaria.

Una vez izado el pabellón nacional y cantado el himno patrio, se dio inicio a la lectura y deliberación del expediente, e inmediatamente se aclaró desde la presidencia del cuerpo que dicha solicitud ya había sido discutida y consensuada en plenario de concejales. Luego votaron unánimemente de forma afirmativa, lo que decretó concederle «licencia extraordinaria sin goce de haberes solicitada por Gerardo Vicente Terraz en el ejercicio de cargo de concejal de la ciudad de Caleta Olivia, desde el 17 de Diciembre de 2019 hasta el 29 de Febrero del 2020».

Cargo

Finalizada la sesión, el presidente del Honorable Cuerpo, Miguel Troncoso, aclaró al respecto que el edil «presentó la licencia ya que estaría haciéndose cargo del sector de Minería y el lapso de la licencia sería el tiempo legal que él necesita, en el caso de continuar a cargo de esa dependencia provincial, para poder renunciar a partir del primero de Marzo». También destacó que pudieron hablar con Terraz y que se pusieron de acuerdo con que una vez finalizada la licencia «no se le otorgaría una prórroga, aunque aseguró que no la iba a pedir. Una vez que continúe en minería, presentaría su renuncia y se debería dar lugar a su reemplazo que en este caso sería el ciudadano Cristian Bazán.»

En relación al pedido puntual Troncoso analizó que «fue una decisión personal por parte del concejal, no es lo ideal ni lo que corresponde arrancar de esta manera, pero no es el primer caso en que se otorga una licencia a un legislador, solo que en esta oportunidad a diferencia de otras situaciones similares, está bien claro el momento de inicio y finalización de la licencia».