Vía País celebra un 2019 de consolidación y crecimiento

La primera red federal de sitios de noticias locales de último momento termina el año dentro de diez los medios digitales más leídos de la Argentina.

Hace tres años Vía País era un proyecto, una idea que pretendía crear la mayor red digital de sitios de noticias de último momento de la Argentina. Hoy es una realidad: nos transformamos en la red periodística federal más grande del país y cambiamos la forma de contar historias en cada ciudad.

Es por eso que este 2019 tenemos mucho por lo que festejar: ese sueño derivó en más de 58 redacciones funcionando a lo largo y a lo ancho de todo el país; estamos presentes en todas las capitales y en las principales ciudades con más de cien mil habitantes de toda la Argentina. Somos más de 118 periodistas quienes trabajamos día a día para que nuestros usuarios se puedan informar de una manera rápida, eficaz y con una experiencia tecnológica innovadora de lo que está ocurriendo en el mundo y en cada uno de los municipios del país. Ese es nuestro diferencial y eso nos hace únicos: estamos donde estás vos y te contamos lo que pasa a tu alrededor. Como dice nuestro lema: Ciudad a Ciudad, Argentina en red.

Con un promedio de más de 10 mil noticias publicadas al mes, Vía País cuenta con la mayor agenda periodística local e hiperlocal y con una oferta de contenidos muy amplia, para ofrecerte desde espectáculos hasta análisis políticos y económicos de nuestros corresponsales acreditados en la Casa Rosada y en el Congreso. Esta oferta equilibrada entre contenidos variados es parte de nuestra filosofía periodística, y gracias a eso alcanzamos los 6.6 millones de usuarios únicos en septiembre, según Comscore, la compañía de investigación de marketing que audita el tráfico de los sitios web y los comportamientos de los usuarios digitales. Un número que nos pone muy contentos, nos enorgullece y nos ubica dentro del ránking de los diez medios digitales más leídos de la Argentina.

El crecimiento trajo reconocimiento: Vía País recibió en mayo dos premios en los Global Media Awards de la Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA, por sus siglas en inglés) que se entregaron en Nueva York. Medios de todo el mundo participaron del evento, del que surgieron 40 ganadores de 34 países.

Los galardones estaban dirigidos a marcas de noticias. Destacaron la creación de nuevos productos, la atracción al público, el desarrollo de conocimiento del cliente, el aumento de los ingresos por publicidad y la innovación. Vía País obtuvo el primer puesto en dos categorías: «Mejor iniciativa de innovación corporativa» y «Mejor marca de Latinoamérica» (Best in Latin America, Global/National Brands).

No solo hicimos cambios y crecimos hacia afuera, sino también internamente. Este año organizamos el primer «Encuentro Federal de Vía País» en el que participaron cada uno de los responsables de la redacción central, ubicada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también cada uno de los responsables de las redacciones locales. En este evento, que se realizó en Villa Carlos Paz, Córdoba, se plantearon desafíos para el 2020 y nuevas maneras y metodologías para seguir trabajando en la información de último momento, nuestro eje central.

Por último, en redes sociales tampoco nos quedamos atrás: en estos años sumamos dos millones de seguidores en todas nuestras plataformas sociales (Twitter, Facebook e Instagram). Sabemos que cada uno de esos «Me Gusta» no fue porque sí. Entendimos que nuestros usuarios se vieron identificados con ese contenido audiovisual local, pero también con cada periodista de su barrio, de su ciudad, que salió a la calle a relatar lo que veía, lo que sentía.

Estamos donde estás vos y eso tratamos de representarlo en redes sociales: organizamos coberturas «en red» del Eclipse Solar 2019, las elecciones presidenciales, móviles en vivo con distintas ciudades del país y también del mundo. Encaramos un proyecto especial de microdocumentales pensado exclusivamente para teléfonos móviles -con el apoyo de Facebook- para contar «Historias y Leyendas de los Pueblos de la Argentina», y fuimos el primer medio del país en profundizar y producir transmisiones en vivo con contenido periodístico de 24 horas seguidas (lo hicimos en Córdoba, Ushuaia y Jujuy, entre otras). Y hacia eso vamos: a seguir generando contenido audiovisual en formato móvil exclusivo para redes sociales.

