Se conformó la Junta Promotora provincial de NOS y se lanzará campaña de afiliación

Facebook Twitter

Río Gallegos

Como primera actividad formal, tras la conformación de la Junta Promotora Provincial, integrantes de esa fuerza política concretaron la donación de elementos y mercaderías de primera necesidad a las autoridades del Centro Vecinal Vittorio Gotti del Barrio San Benito, de Río Gallegos.

La iniciativa se dio en el marco del aniversario de la capital de la provincia, el pasado jueves 19 de diciembre, día que también quedará como fecha de la oficialización de la conducción provincial partidaria.

La donación efectuada se gestó ante las inquietudes sociocomunitarias que atraviesan a muchos militantes del NOS en la geografía santacruceña.

En este caso puntual Eliana Martínez tomo la iniciativa de liderar un relevamiento de necesidades en el Centro Vecinal del caso junto Pedro Márquez, referente del NOS Santa Cruz Zona Sur.

En la oportunidad se desarrolló un diálogo ameno entre los vecinos a cargo de la Institución y los miembros del NOS.

Ayer, en un contexto festivo por los 134 años de la fundación de Río Gallegos, se hizo efectiva la entrega de los víveres recolectados.

La entrega de los elementos estuvo a cargo de adherentes de este nuevo espacio político que se encuentra en proceso de conformarse en toda la provincia.

De este modo, se hicieron presentes Natalia Fernández, Marisol Cardozo, Carlos Balda y Daniel Malchiodi, quienes forman parte de las mesa de trabajo de NOS en Río Gallegos.

A su vez, desde la Conducción Provincial del partido se agradeció a la militancia por tan noble iniciativa y se reconoció el espíritu solidario que embargó a todos los vecinos de la capital provincial que se sumaron con su colaboración y donativos.

La consumación de esta acción solidaria también recibió las felicitaciones del máximo referente del NOS a nivel nacional, quien fue candidato a Presidente de la Nación en las pasadas elecciones de Octubre, Juan José Gómez Centurión, Héroe de Guerra de Malvinas.

Junta Promotora

Sobre la conformación de la junta promotora provincial, se confirmó que quedó integrada por Sebastián Ubeid, como presidente y Angélica Cazon como vice. Fabián Sobrino en la Secretaría General y Natalia Fernández en el cargo de Tesorera. Pedro Márquez y Dali Quintana son los vocales titulares, en tanto que los suplentes son Débora Gómez Hernán Romero y Carlos Balda.

Vale mencionar que Fabián Sobrino fue designado como «Referente Zona Norte» y Pedro Márquez como «Referente Zona Sur», además de ser los apoderados legales del este espacio político.

En este sentido desde NOS destacaron la conformación «federal» de esta Junta Promotora Provincial, que incluye integrantes de Río Gallegos, Caleta Olivia, San Julián, Los Antiguos y Pico Truncado entre otras localidades.

Espacio Político

Respecto a la conformación de este espacio político, su flamante presidente Sebastián Ubeid destacó que «se trata de consolidar el trabajo realizado para las Paso (Primeras Abiertas y Simultáneas), en donde con escaso tiempo de preparación y con pocos recursos materiales, se logró dar un importante paso en cada localidad. Sumamos voluntades, en una verdadera cruzada por la vida y en pos de una verdadera nueva forma de hacer política», sintetizó.

Vale mencionar que con Gómez Centurión como líder del espacio y como candidato a Presidente de la «única fórmula que se definió como provida», NOS tuvo una efectiva performance electoral en Santa Cruz, en donde fue el cuarto espacio más votado en la categoría presidencial. «Con muy poco se hizo mucho. Y esto se logró con el compromiso de sectores y personas que antes no se sentían contenidas por los partidos tradicionales. Nosotros nos sentimos identificados por los valores mas profundos y fundamentales que hicieron de Argentina un gran país. La vida, la familia, la Patria; no son solo consignas o conceptos, son valores que definen a quienes decidimos sumarnos a esta iniciativa política», remarcó Ubeid.

Precisamente estas ideas son las que impulsaron esta actividad en el barrio San Benito

El andamiaje sobre el que traccionan las voluntades de este espacio político se funda en una profunda visión cristocentrica de amor al prójimo y un genuino amor a la Patria», enfatizó el dirigente.

Por su parte, Pedro Márquez se refirió a la actividad como «una de tantas ideas y acciones que se desarrollarán para llegar y colaborar allí donde los entes y organismos oficiales no llegan. Vamos a estar ahí donde estén las necesidades de los vecinos, y convocamos a todos aquellos que se quieran sumar. Tenemos la fuerza que nos dan los valores cristianos y los ejemplos de quines hicieron grande a la Argentina», destacó. «El trabajo que se hizo tanto para las PASO, como para la presidencial de octubre, nos dio la prueba que se pueden hacer las cosas bien y obtener grandes logros, si dejamos de lados personalismos o protagonismos y nos ponemos al servicio de la gente; como siempre premarca Juan José Gómez Centurión», sostuvo el referente zona sur de NOS.

Finalmente, Fabián Sobrino, destacó que «se está trabajando en toda la provincia y en cada localidad se esta organizando mesas de trabajo. El objetivo es genera un vinculo y lograr que esa fuerza y convicción que nos unieron para las elecciones presidenciales de este año, sean la base de la construcción de un espacio que sume valores a la política», puntualizó el referente Zona Norte de NOS.

Cabe mencionar que los dirigentes anunciaron que se ultiman los detalles para que en los próximos meses se lleve a cabo una campaña provincial de afiliación en un trabajo conjunto que NOS esta realizando en todo el país.

El Partido tiene como principal referente al Héroe de Malvinas, Juan José Gómez Centurión