Paola Costa: «Lo recaudado sera destinado a recuperar la ciudad»

Río Gallegos

Con respecto a los proyectos que se trataron en la sesión extraordinaria que se realizó ayer, en el Concejo Deliberante, la Concejal Paola Costa explicó: «El objetivo fue actualizar la cantidad de Módulos no el valor del mismo, por eso cabe destacar que esta medida no es para todos los vecinos, sino para los Grandes Contribuyentes (Casino, Supermercados, Estaciones de Servicio, Patente de Bebidas alcohólicas, Introducción de Mercadería, ocupación de lugares públicos para camiones de caudales correspondientes a entidades bancarias, por ocupación de antenas, entre otras), de esta manera el municipio, podrá mejorar los ingresos y lo recaudado será destinados a recuperar la ciudad», en refernecia a la modificación del Código Fiscal y la nueva Tarifaria Municipal.

«En el caso de SIPEM se busca la manera de reordenar la zona céntrica, ya que alguien necesita ir hacer un tramite pueda encontrar un lugar para estacionar, considerando que los que trabajan toda una jornada, muchas veces no pagan el estacionamiento , dejando sin lugar a aquellos que van hacer algún trámite», indicó Costa con respectó a la modificacion que se aprobó y fijó el valor por derecho de uso del espacio del estacionamiento, a partir del 1 de enero del próximo año, en $40 la hora y en $20 la media hora.

Asimismo, por la derogación de los artículos que van del 156 al 160 de la Ordenanza N° 8707 referente al régimen de Adscripciones y Afectaciones del agente municipal, en los que se establecia un cupo máximo de 10 agentes por concejal, Costa aseguró «La disminución de agentes se debe a que en el Concejo Deliberante contamos con alrededor de 480 empleados, y cada concejal tiene un cupo de 9 personas, que es más que suficiente para realizar proyectos».

Cargos políticos

Por último la Edil, se refirió a las versiones de despidos en el Municipio de Río Gallgos manifestando que «Se debe tener en claro que cuando se termina el mandato del Intendente, él debe llevarse sus cargos políticos, no pueden quedarse en el municipio, todos sabemos que los cargos políticos tienen un tiempo y no es una estabilidad laboral. Es realmente triste que la gestión saliente se aprovechará de sus facultades y actuará haciendo las cosas mal, sin darse cuenta el daño que causaría, en este sentido, Giubetich es el único responsable de que hoy esas familias estén pasando por este mal momento, y agregó: «Nosotros en el 2015 cuando nos fuimos no dejamos a los cargos políticos, porque no se puede superpoblar al Estado».