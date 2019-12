Madre de docente que se quitó la vida le apuntó al CPE: «empujaron a Facundo a esa decisión»

Facebook Twitter

Río Gallegos

«Facundo era el menor de mis hijos, lo vi crecer en mis brazos y lo eduque en el amor y la honestidad, siempre con la verdad. Ese es el Facundo Díaz que le entregué a la sociedad y concretamente al Consejo Provincial de Educación, un joven hermoso, sano, lucido, deportista, músico profesional y buena gente, incapaz de dañar y mentir. Ustedes ya conocen el final», dice el tremendo audio que se hizo publico en las ultimas horas y que pertenece a la madre del docente Facundo Díaz, quien se quitara la vida el pasado 2 de noviembre, en medio de una denuncia de supuesto abuso, del que luego se comprobó su inocencia.

La madre del joven maestro, envió este mensaje a la sociedad en el día de Navidad, y apuntó directamente contra el Consejo de Educación provincial.

«El dedo acusador sumado a la insensibilidad de las autoridades educativas fueron letales para mi hijo, él no lo soportó, puso su vida ante la injusticia, el maltrato, el atropello y la mentira, demasiadas cosas para un joven como Facundo que encaraba la vida con una sonrisa», remarcó la dolida mujer.

Injusticia

«Hace unos días me hice la fuerza para retirar algunas de tus pertenencias de la dirección de nivel inicial y pude ver el rostro de algunas de las encargadas de separarlo quienes se atrevieron a decirme que mi hijo estaba contento con aquel fatídico día de la notificación que lo alejaba de su trabajo, cargo para el cual había estudiado y recibido en conservatorio. Me pregunto: ¿quién puede estar contento ante tamaña notificación?, ¿qué ser humano puede mentir frente la cara de una madre quebrada por el dolor?, ¿qué saben ellos, qué saben?, nada, nada nada», remarca la voz de la madre que aun reclama justicia.

«Mi hijo desde aquel día entristeció no quisieron oírlo, buscó manos que no estaban, ese día empujaron a Facundo a esa decisión mi amor de madre y el de todos de quien lo amamos no alcanzó para retenerlo y devolverle la paz y la confianza que le habían arrebatado. Habían ganado la injusticia, el maltrato, la mentira. En las autoridades de educación no hubo misericordia ni pedido de perdón, perdón por carecer de sensibilidad y no haber mirado sus ojos en ese mirar hubieran podido sentir la verdad. Desde aquel 2 de noviembre mi alma de madre quedó allá a orillas de la ría llena de miedos esperando que regrese», sintetizó la mujer angustiada.

Finalmente, envió un mensaje a las autoridades del CPE: «Ojalá no haya más Facundos en Educación ni en ninguna otra institución, ojalá se respete la presunción de inocencia ojalá no haya más atropellos, verdugos ni mentiras, ojalá abracen y contengan al docente que lo necesita y ojalá no haya más Gracielas con miedos a la orilla de la ría esperando que regres», cierra el audio que estremeció al ámbito educativo y a toda la sociedad santacruceña.



El Caso

Facundo Díaz, de 27 años, era profesor de música y dictaba clases en varios establecimientos educativos de Río Gallegos, entre ellos un jardín de infantes donde supuestamente habría ocurrido el abuso del que tomó intervención la Justicia. Además se produjo su separación del cargo por expresas directivas del Consejo Provincial de Educación.

La comprobación de su inocencia generó fuertes críticas del gremio docente (ADOSAC) que acusó a las autoridades del Consejo Provincial de Educación de prejuzgar un caso no probado. Además, resaltó que se estaba ante otra instancia de persecución a docentes.