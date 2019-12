Juicio por presunta corrupción en obras publica de Santa Cruz: defensas apartar de las querellas a la UIF y la Oficina Anticorrupción

Facebook Twitter

Buenos Aires

Con un pedido de las defensas para que las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) sean apartadas del proceso, pasó a un cuarto intermedio que se extenderá hasta el mes de febrero, el juicio por presuntas irregularidades en 52 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Según trascendió, el planteo lo realizó al inicio de la audiencia de ayer – la ultima del año en esta causa- Mariano Fraguerio Frías (foto), abogados de Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad Nacional en Santa Cruz.

El juicio comenzó el 21 de mayo pasado y junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.

Argumentos

La defensa apuntó principalmente contr la OA por el cambio de su estructura. Sostuvo que el nuevo esquema que fue publicado en el Boletín Oficial cambia sus pautas originales por las que inició el juicio y que por lo tanto no puede continuar. Resaltó que en esa línea no pueden hacer preguntas en el juicio hasta tanto se resuelva el planteo.

El planteo fue adherido por otras nueve defensas, entre ellas la de la vicepresidente Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez, quienes no expusieron argumentos.

Los pedidos fueron rechazados por los abogados de la OA y de la UIF. Los letrados señalaron que tienen el mandato de ambos organismos para querellar en el juicio y que sus titulares son los únicos que tienen la facultad para modificarlo y que eso no ha ocurrido más allá del cambio de gobierno.

En el caso de la OA, su nuevo titular, Felix Crous, fue anunciado pero todavía no juró en el cargo. En la UIF su titular será Carlos Cruz -su nombre fue publicado en el Boletín Oficial- pero asumirá a fin de mes ya que hasta el 27 de enero tiene mandato Mariano Federici, el titular del organismo designado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Declaró StolbizerTras las exposiciones de las defensas, el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, le preguntó a los secretarios si la OA y la UIF habían desestimado de continuar las querellas, si habían revocado las designaciones de sus abogados o so habían nombrado nuevo representantes para el juicio. El secretario del tribunal contestó que no.

Luego los jueces Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso decidieron que iban a resolver los planteos de las defensas más adelante cuando recaben más elementos y información de los planteos que se hicieron. Tras esa decisión, comenzó la declaración de la ex diputada nacional Margarita Stolbizer, testigo del caso.