La canasta básica alimentaria se encareció 6,3% en noviembre y sumó un alza de 49,2% en 12 meses

Buenos Aires

Una familia de cuatro miembros que no tiene que pagar el alquiler de su vivienda necesitó en noviembre $37.596 para no caer en la pobreza y $15.098,79 para no ser indigente, de acuerdo con la información dada a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ayer al conocerse los datos oficiales se consignó que la canasta básica alimentaria medida por el Indec se encareció 6,3% en noviembre respecto de octubre y acumuló en los últimos 12 meses un alza de 49,2%, igual porcentaje que la canasta básica total, que en el mes pasado creció 5,5%.

La canasta básica alimentaria, los requerimientos alimentarios de un hombre adulto de entre 30 y 60 años, alcanzó en noviembre un costo de $4.886,34, según el Indec.

«Durante noviembre de 2019, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), con respecto a octubre de 2019, fue de 6,3% mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 5,5%. Las variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron ambas de 49,2%», determinó el informe mensual del Indec.

Para cubrir el costo de una canasta básica total, en el límite de la línea de pobreza, también para un hombre adulto, el Indec estimó necesario un ingreso no menor de $12.166,99 por mes.

En los 11 meses transcurridos ya de este año, la canasta básica alimentaria registró un aumento de 48,1% mientras que la canasta básica total se incrementó en 47,5%.

La canasta básica alimentaria para un hogar de tres integrantes se ubicó para noviembre en $12.020,40, en la línea de indigencia, mientras que la canasta básica total para el mismo grupo familiar requirió $29.930,80.

Para una familia de cuatro integrantes, la línea de indigencia se ubicó en un ingreso de $15.098,79 en noviembre y la línea de pobreza se ubicó en $37.596,00, según el costo de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, respectivamente.

En el caso de una familia de cinco integrantes, la línea de indigencia se determinó en un valor de $15.880,61 mientras que para cubrir el costo de la canasta básica total y estar en el límite de la línea de pobreza, el Indec determinó un ingreso de $39.542,72.